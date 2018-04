Só 35% dos eleitores fizeram a biometria

Bragança não vai ter votação biométrica nas eleições de outubro. A mudança deve ocorrer para o pleito municipal em 2020. Nos últimos meses, no entanto, houve uma corrida ao cartório para a regularização, o que fez com que os eleitores procurassem os cartórios para o recadastramento. Segundo informações colhidas junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o número de pessoas que fizeram a biometria na cidade chegam a 35% do total.

Quem precisa transferir o domicílio eleitoral, tirar o primeiro título ou regularizar a situação por ausência em outras eleições, o prazo dado pela Justiça Eleitoral é 9 de maio próximo, que também definiu março de 2020 como o mês final para o cadastramento biométrico.

Alta de 4,79% – Em março último Bragança chegou à marca de 123.926 eleitores, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em relação ás eleições gerais de 2014, houve um aumento de 4,79% no número de inscritos e aptos a votar em outubro. Até 9 de maio, esse percentual pode aumentar. Em 2014 o colégio eleitoral da cidade era formado por 118.258 pessoas.

O grupo etário e por sexo com mais eleitores, é o de mulheres entre 45 e 59 anos, que chega a contar com 15.989 votantes (52,24%). As mulheres, em qualquer idade, representam 52,43% do eleitorado do município e os homens 47,53%.

Sem levar em consideração o sexo, a faixa etária com maior número de eleitores é de 45 a 59 anos, com 30.608 (24,70%); seguidos pelo grupo de 35 a 44 anos com 25.976 (20,96%), de 25 a 34 anos com 24.965 (20,15%); de 60 a 69 anos com 13.819 (11,15%); 21 a 24 anos com 10.051 (8,11%); de 70 a 79 anos com 7.103 (5,73%); de 18 a 20 anos com 6.307 (5,09%); superior a 79 anos com 4.107 (3,31%); 17 anos com 744 (0,60%) e 16 anos com 237 (0,19%).