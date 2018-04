Caixa libera R$ 4 milhões para mercadão na Zona Norte

O Vereador Mário B. Silva (SDD) informou, durante sessão da Câmara na terça-feira, 10, que a Caixa Econômica Federal (CEF) fará a transferência para os cofres da Prefeitura amanhã, a verba de R$ 4 milhões destinada à construção de um mercadão na Zona Norte da cidade, recursos conseguidos através do deputado federal Paulinho da Força (SDD).

No final de março o vereador, também durante sessão legislativa, criticou a morosidade com que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tratava do assunto, principalmente na conclusão e entrega da documentação para assinatura do convênio. A Secretaria, por sua vez, divulgou que no dia 27 de março as exigências da CEF haviam sido cumpridas. Dias depois o secretário Cristian Conte e o vereador Mário B. Silva estiveram na regional do banco, em Jundiaí, para certificar que todos os procedimentos estavam em ordem.

A obra – O novo mercadão deverá ser construído na área que hoje abriga o Ceasinha, que possui 1.300 m² e conta com 100 produtores rurais que vendem seus produtos às quintas-feiras. Segundo a administração do local, passam por lá, nesse dia, mais de mil pessoas.