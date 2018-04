Multicampeão Daniel Dias recebe título de Cidadão Paulistano

Na noite de sexta-feira, dia 6, o nadador e campeão paralímpico Daniel Dias recebeu o título de Cidadão Paulistano, no salão nobre da Câmara Municipal de São Paulo. A iniciativa foi do vereador Masataka Ota e da Fomentus – Associação Brasileira de Fomento ao Esporte, Cultura e Desenvolvimento Humano, por suas importantes conquistas para o esporte nacional.

Daniel Dias, emocionado com a homenagem, lembrou um pouco de sua caminhada e agradeceu aos que dele se lembraram. Cercado pela mulher, filhos, pai mãe e demais parentes e amigos, frisou a importância de sua família na construção de sua história como paratleta. “A família é algo fundamental. Sem ela eu não teria condições para me dedicar a esse trabalho”, completou.

Dario Mello, presidente da Fomentus, lembrou a importância dos feitos de Daniel para o crescimento do esporte paralímpico. “Trata-se de um exemplo de superação. Uma demonstração de que com determinação e com os apoios necessários não há limites para a conquista humana”.

A cerimônia de entrega da comenda ao atleta foi abrilhantada pela apresentação da Banda da Guarda Civil Metropolitana e contou com a presença do vereador de Bragança Paulista Basilio Zecchini, do Dr. Osmar Monteiro, presidente do Clube Esperia, Sr. Alberto Martins da Costa, diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro e que na ocasião representou Mizael Conrado, presidente da entidade, do atleta Daniel Dias, além do vereador Ota e Dario Mello, da Fomentus. Estiveram presentes ainda vários atletas paralímpicos, com destaque para os competidores da equipe de basquete de cadeira de rodas do Clube Esperia.