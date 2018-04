Primeira fase do 34º Torneio dos Trabalhadores chega ao fim

A primeira fase do 34º Torneio dos Trabalhadores “Arnaldo Mairiporã”, chegaram ao fim, nos dias 4 e 5 de abril.

Na quarta-feira, 4, a Santher venceu a Imbramil por 6×1 e o Clube de Campo venceu a Santa Casa por 14×04, no Ginásio Municipal de Esportes Lourenço Quilici. Já na quinta-feira, 5, o placar foi: Max Gear 4×2 Wiltec e Uniweld 7×3 Lucone (no Ginásio Lourenço Quilici); OSG 8×5 Passareli e Centro de Alimentos 7×2 Renegados (Ginásio Agostinho Ercolini).

Na classificação final por grupos, o Grupo A ficou: 1º Santher (9 pontos), 2º Imbramil (6 pontos), 3º Clube de Campo (3 pontos) e 4º Santa Casa (0 pontos). No Grupo B: 1º OSG (9 pontos), 2º Max Gear (6 pontos), 3º Passarelli (1 ponto) e 4º Wiltec (1 ponto). No Grupo C: 1º Uniweld (9 pontos), 2º Centro de Alimentos (6 pontos), 3º Renegados (1 ponto) e 4º Lucone (1 ponto).

As oito equipes que passaram para a segunda fase foram: Santher, OSG, Uniweld, Centro de Alimentos, Max, Imbramil, Clube de Campo e Passareli. Essas empresas foram divididas em dois grupos, de modo que as disputas ocorrerão entre elas e as duas melhores se classificam para a semifinal.

Os grupos ficaram definidos da seguinte maneira: Grupo D: Santher; Uniweld; Imbramil; Passarelli; e Grupo E: O.S.G.; Centro de Alimentos; Max Gear; Clube de Campo.