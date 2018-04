Bragança Paulista é destaque em Torneio de Atletismo

No último sábado, 7, atletas da Associação Bragantina de Atletismo – ABRA, com o apoio e parceria da Administração Municipal, competiram no Torneio FPA Adulto e Sub-20, da Federação Paulista de Atletismo, na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo.

Os atletas que competirão no fim de semana representando a ABRA/SEMJEL são: Lais Serinoli (100 metros com barreira), Raiane Vasconcelos (400 metros com barreira), Guilherme Cobbo (salto em altura), Augusto Dutra (salto com vara), Ayla Sakamoto (salto com vara) e André Schievenin (100 e 200 metros rasos).

Nos 100 metros com barreira, a atleta Lais Serinoli, obteve a 3º colocação com tempo de 13.64. A atleta Raiane Vasconcelos, terminou a prova de 400 metros com barreira em 9º lugar, com 1.05.53 metros; No salto em altura, Guilherme Henrique Cobbo, terminou em 3º lugar, com 2.13 metros; No salto com vara, o jovem Augusto Dutra ficou em 2º lugar, com 5.18 metros; Na categoria feminina de salto em altura, Ayla Sakamoto terminou em 3º lugar com 3.90 metros; Por fim, André Guilherme Schievenin ficou em 5º lugar nos 200 metros rasos, com tempo de 23.25.

A equipe da Associação Bragantina de Atletismo – ABRA, conta com o apoio e parceria da Administração Municipal do Prefeito Jesus Chedid e Vice Amauri Sodré, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL), a fim de qualificar e incentivar os atletas que representam a cidade.