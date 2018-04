Instituto Entrando em Cena inaugura nova sede

No domingo, 8, o Instituto Entrando Em Cena realizou o evento de inauguração do Espaço Cultural Entrando em Cena, nova sede do Instituto.

A programação de inauguração teve Vivência de Circo, Live Painting, Oficina de desenho de observação: corpos em movimento, Abertura com Los Marmotas, Apresentação Musical Moksa e ainda teve espaço aberto para performances.

Na ocasião também aconteceu a estreia do “De Passagem”, abertura de processo protagonizada pelo “Corpo Instável”, companhia composta pelos jovens artistas que integram o Ateliê de Criação de Números. O Ateliê tem como objetivo a concepção, criação e execução de cenas que visem a interdisciplinaridade entre as artes, como teatro, dança, música, audiovisual, circo, entre outras linguagens artísticas.

O Espaço Cultural contará com o Programa Socioeconômico, que irá oferecer atividades particulares com o objetivo de manter vivo o espaço independente, expandindo atividades e suprindo a demanda que o programa sociocultural não atende. O programa visa também a criação de oportunidade e profissionalização dos jovens artistas formados pelo Entrando em Cena.

A nova sede do Instituto fica na Av. dos Imigrantes, 3334, Lavapés (ao lado do posto Ipiranga). Para mais informações, acompanhe o Entrando em Cena nas redes sociais: https://www.facebook.com/institutoentrandoemcena/ e https://instagram.com/www.instagram.com/entrando.emcena