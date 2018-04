Entidades comemoram o Dia da Conscientização da Inclusão Social no Lago do Taboão

No sábado, 7, foi realizado na Arena do Lago do Taboão o “Dia da Conscientização da Inclusão Social”, com a participação de diversas entidades assistenciais do município, a Associação Beneficente São Lucas, Projeto Casulo, APAE de Bragança, Associação de Surdos, Grupo Viva T21, AMADAS, Residência Inclusiva e CEILIBRAS.

Entre as apresentações estiveram a Banda de Metais Lyra Bragança, Orquestra dos Violeiros do Rio Jaguari, aulas de zumba, brinquedos, sorteios e para encerrar o espetáculo “Elas fazem sonhar”, do Grupo Girasonhos.

O evento contou com o apoio da Administração Municipal, e foi prestigiado pelo Vice-prefeito Amauri Sodré, representando o Prefeito Jesus Chedid, pela Secretária Municipal de Saúde, Marina de Oliveira, Secretária Municipal de Educação, Kátia Daidone, e por vereadores entre outras autoridades que marcaram presença ao longo do evento.