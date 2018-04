Programas da Secretaria Municipal de Saúde conscientizam e alertam a população

Na última semana, profissionais da Vigilância Epidemiológica e Sanitária realizaram visitas casa a casa no bairro Jardim Recreio, promovendo ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, controle de escorpiões e conscientização sobre assuntos relativos à saúde e vigilância sanitária. Em parceria com a Escola Nova Biotec, foram aplicadas vacinas contra a Febre Amarela em diversas residências.

A equipe também passou por todos os estabelecimentos na Avenida São Vicente de Paula a fim de orientar os proprietários sobre a legislação da Vigilância Sanitária, que estabelece normas para cada tipo de produto ou serviço que pode ter algum impacto para a saúde da população.

O Programa ainda inclui visitas a Escolas; A Escola Municipal Professor Joaquim Theodoro da Silva, recebeu a equipe da Vigilância Epidemiológica para apresentações musicais e lúdicas de teatro com fantoches para as crianças. “Realizar visitas nas escolas é excelente, as crianças aprendem muito mais!”, falou Cristina Ferreira, Diretora da escola.

O Programa “Vigilância em Ação” tem por objetivo aproximar a população da Vigilância Epidemiológica e Sanitária e levar serviços, educação e orientação para os munícipes, com o intuito de percorrer todos os bairros da cidade.

Arrastão da limpeza – No sábado,7, ocorreu mais um Arrastão de Limpeza de combate ao mosquito Aedes aegypti nos bairros Marina, Paturi, Toró e Torózinho.

Os bairros foram percorridos por profissionais da Secretaria Municipal de Serviços em busca de materiais que acumulem água ou sirvam como criadouros para inúmeros insetos transmissores. Nesta ação, foram retirados 35 caminhões com materiais inservíveis.

O Chefe da Divisão Epidemiológica, Rodrigo Bueno, disse que a maior parte dos materiais retirados poderiam servir como criadouros, inclusive de abrigo para escorpiões. “Nessas ações, é muito importante o apoio dos munícipes, pois desta forma conseguiremos combater o mosquito e também controlar os escorpiões da cidade”, finaliza.

O próximo Arrastão de Limpeza acontecerá no sábado, dia 14 de abril, das 7h30 às 17h, e atenderá os bairros Parque Brasil e Jardim Novo Mundo. A Administração Municipal solicita aos moradores que coloquem os lixos na calçada, em frente às suas casas, na noite em que antecede o arrastão de limpeza, ou seja, na sexta-feira, para que sejam recolhidos pela manhã do dia da ação.

Dia mundial da saúde – Com o tema “Saúde para todas e todos. Em todos os lugares”, comemorou-se o Dia Mundial da Saúde, no último sábado, 7. A Secretaria Municipal de Saúde, realizou ações na Praça Raul Leme, das 9h às 13h. Na ocasião, os agentes de Prevenção (DST) entregaram 1500 preservativos, a equipe de combate ao mosquito Aedes aegypti e controle da Dengue realizou ações educativas (entrega de panfletos, orientação aos munícipes que passaram pela praça) e vacinação de 45 pessoas contra a febre amarela, em parceria com a escola Nova Biotec.