Henedina Cortez receberá quadra de futebol society

Foi homologada a licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos para implantação de quadra de futebol society na Avenida Herculano Augusto de Toledo, no Henedina Cortez. A empresa vencedora do certame é a CEM DEZ CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, e a obra custará R$ 86.460,69.

A licitação foi realizada por meio de modalidade convite (até 150 mil em obras e serviços de engenharia).

A empresa vencedora deverá realizar a preparação do solo para implantação da quadra, como limpeza e nivelamento do terreno, piso de concreto armado, colocação de lona plástica, execução de piso de concreto, execução do projeto de drenagem e execução de sistema de drenagem da quadra, ligação provisória de água e energia elétrica e etc.

Na tarde de segunda-feira, o secretário da SEMJEL, Carlos Alberto de Souza, visitou obra. “Estivemos na obra da quadra de futebol society do Henedina Cortez e pudemos conferir o andamento. Dentro de alguns dias o bairro terá uma quadra, este é um bairro que merece atenção da Administração Municipal Jesus Chedid e Amauri, com o apoio do deputado estadual Edmir Chedid”. Segundo a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer SEMJEL, os serviços de preparação deverão ser entregues dentro desta semana, a obra será finalizada em 30 dias.

O recurso da obra é oriundo do programa 100 % Esporte Para Todos, administrado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ). Bragança Paulista é uma das 125 cidades que receberão quadra de futebol society.