Sessão da Câmara tem apenas duas matérias em pauta

A Câmara Municipal, votará hoje, em 1º turno, na 10ª sessão ordinária de 2018, a o projeto de lei 6/18, que inclui no calendário de eventos o Dia Municipal de Conscientização da Síndrome de Down, que será celebrado em 21 de março.

A Ordem do Dia segue com votação, em turno único, do projeto de lei 10/18, que passa a denominar-se Rua Ângela Maria de Oliveira Lucena a via pública conhecida como Rua Quatro do Bairro do Toró, no Condomínio Francisco Sabella.

Para Tribuna Livre é prevista a participação do ex-atleta olímpico Sanderlei Parrela, que vem apresentar aos vereadores e à toda comunidade o trabalho do Instituto Sanderlei Parrela, que inicia atividades em Bragança Paulista.

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal (Praça Hafiz Abi Chedid, 125 – Jardim América), podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.