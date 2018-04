Segundo organização: Mais de 40 mil pessoas já estiveram na 53ª Expoagro

Começou na sexta-feira, 6, a 53ª Expoagro e 26ª Festa do Peão de Bragança Paulista. Nos primeiros três dias de festa, segundo informou a assessoria de imprensa da Viva Entretenimento, organizadora do evento, foram mais de 40 mil pessoas que passaram pelo Parque de Exposições Dr. Fernando Costa – o Posto de Monta – para curtir a programação do primeiro final de semana do evento.

A abertura, que ocorreu na sexta-feira, 6, contou a presença das autoridades locais, entre eles o prefeito Jesus Chedid, deputado estadual Edmir Chedid e o deputado federal Marcelo Squassoni. O show de abertura ficou por conta das “As Patroas”. Maiara e Maraísa foram as primeiras e fizeram um show de cerca de 1h30 para o público. Na sequência, Marília Mendonça comandou o espetáculo. As três dividiram o palco durante o show da rainha da sofrência e cantaram juntas os sucessos “Um bride” e “A culpa é dele”, entre outras.

No sábado um show triplo agitou a galera: DJ Dennis levou a galera à loucura com os melhores hits do funk do momento. Em seguida, Matogrosso e Mathias e Thiago Brava mantiveram o público animado até às 3h30 da manhã. A balada do camarote garantiu a diversão até o dia amanhecer com Fioti e o DJ residente da Balada do Presidente.

No domingo de entrada gratuita a casa estava cheia. Delluka Vieira abriu a programação de apresentações no palco principal e já deixou a galera que lotava os camarotes, arena e arquibancada preparada para receber uma das duplas mais ouvida do Brasil em 2017, Matheus e Kauan. O Bonde do Tigrão foi a atração da balada do camarote e colocou a galera pra dançar ao som de alguns dos sucessos mais conhecidos do funk dos últimos anos.

Nesta semana, se apresentarão no palco da Expoagro: Fernandinho (11/4) – entrada gratuita -, Wesley Safadão e MC Kevinho (12/4), DJ Alok, Naiara Azevedo e Jefferson Moraes (13/4), Zé Neto e Cristiano e Léo Santana (14/4) e Henrique e Juliano (15/4).

Rodeio – No primeiro final de semana também aconteceu a disputa da Prova de Três Tambores na arena do Posto de Monta As provas tiveram a chancela da Associação Nacional dos Três Tambores (ANTT).

A prova que tem o objetivo de contornar três tambores colocados na arena em um percurso triangular no menor tempo possível é disputada essencialmente por mulheres e leva em consideração a habilidade do cavalo e sua interação e entrosamento com a amazona.

Entre sexta-feira e domingo, mais de 65 meninas disputaram as provas da 5ª Etapa do Campeonato Nacional de Três Tambores em duas categorias: mirim e feminino. Maria Eduarda Laurini Cardozo, de 12 anos, foi a campeã da categoria mirim com o tempo total de 52.465. Natural da cidade de Araraquara (SP) ela disputou as provas com a égua Little Claire e conquistou o primeiro lugar na arena do Posto de Monta. Já na categoria feminino, Fatiana Garcia Pignanelli, da cidade de Guaíra (SP) conquistou a posição mais alta do ranking com o tempo de 51.496.

Na sexta-feira, 13, começam as provas de montaria do rodeio profissional, da divisão de acesso da PBR (Professional Bull Riders) Brasil, organizadora da competição.