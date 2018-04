Lula está preso

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, finalmente se entregou a Polícia Federal por volta das 18h41 deste sábado. Lula resistiu 26h após o término do prazo do mandato de prisão expedido na quinta-feira, 5 pelo juiz Sérgio Moro. O prazo expirou às 17 horas de sexta-feira, 6. Lula fixou residência na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo onde permaneceu até receber um “ultimato” da PF, que, por volta das 18h15, deu meia hora para o ex-presidente se entregar. À 18h41 ele deixou a sede do sindicato a pé e entrou em uma viatura da Polícia Federal e seguiu para a sede da corporação para realizar exames de corpo de delito. Depois do exame Lula segue para o aeroporto de Congonhas, onde pega um avião fretado sentido a Curitiba. Na capital Paranaense o ex-presidente embarca em um helicóptero e segue para a sede da superintendência da Polícia Federal, onde está preparada uma cela de 15 metros quadrados com banheiro, e quatro janelas, logo acima da carceragem, preparada especialmente para acomodar o ex-presidente.

Ataques – Mais cedo, após a missa que celebrou os 68 anos de Marisa Letícia, esposa de Lula falecida no ano passado, o ex-presidente atacou o juiz Sérgio Moro, o TRF-4 e todos os envolvidos na fase de investigação da Operação Lava a Jato. Lula fez um discurso inflamado falando que iria cumprir a ordem da justiça. “Vocês vão ter que se transformar, cada um de vocês não vão mais chamar Chiquinha, Chiquinho, Zezinho… Todos você daqui pra frente vão virar Lula e vão andar por esse país fazendo o que tem que fazer, e é todo o dia. Eles tem que saber que a morte de um combatente não pára a revolução” disse o ex-presidente. Lula também pediu aos manifestantes para fizessem uma regulação dos meios de comunicação que segundo ele “contam mentiras todos os dias”.

O ex-presidente ainda orientou os manifestantes para que eles sejam ‘sejam mais inteligentes” que ele e continuem com os protestos por todo o Brasil. “Vocês poderão queimar os pneus que vocês tanto queimam, fazer as passeatas que vocês tanto fazem, fazer as ocupações no campo e na cidade” disse.

Mesmo com a prisão o o vice-presidente do PT Alexandre Padilha, disse que a candidatura de Lula para a presidência está mantida. “Não será o PT que vai retirar Lula das eleições. Querem que o PT tire o Pelé no início do campeonato. Nós queremos ter o Pelé até o final” disse Padilha citando ainda que se a “injustiça” for cometida o partido vai decidir quem vai substituí-lo.