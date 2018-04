Trânsito no centro: Vagas para deficientes e idosos continuam sendo desrespeitadas

O problema de rotatividade nas vagas de estacionamento público no centro de Bragança continua. Logo pela manhã as vagas já estão tomadas por carros de comerciantes ou funcionários das lojas, que sabem da falta de fiscalização dos agentes de trânsito no que se refere a Zona Azul.

A situação piora quando se trata das vagas reservadas para deficientes ou idosos, que com frequência são ocupadas por pessoas sem o devido cartão de portadores de necessidades especiais ou maiores de 60 anos.

AVANÇO- A Prefeitura deu início ao processo licitatório para monitoramento do cartão Bragança Azul Digital – CBAD, mas o certame ainda deve levar tempo para ser concluído. Cinco empresas se credenciaram: Central Park, Brotale Tecnologia e Software, Transitabile Sistemas de Controle de Vagas Automotivas, Serttel Soluções Mobilidade e Segurança Urbana e Trânsito Certo.

O sistema que dará suporte ao processo do CBAD deverá ser composto por três componentes principais: a Central da Secretaria de Mobilidade Urbana, que receberá as notificações dos fiscais, credenciamento de Pontos de Vendas – PDV, entre outras funções; a Central do Credenciado, que será a base do Sistema de Monitoramento de CBAD, com a qual o TBS estará conectado; e o Aplicativo TBS, que permitirá a inserção das placas do veículo, a ativação do CBAD, a quantidade adquirida e ativada pelo usuário e o comprovante da transação.

O monitoramento de CBAD pela empresa credenciada será remunerado em 10% do valor de cada CBAD transacionado. A tarifa do Estacionamento Rotativo Bragança Azul no Município é fixada por Decreto do Prefeito, e um CBAD corresponderá a uma hora de estacionamento.