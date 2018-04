Semana de combate ao bullying reúne profissionais da Educação

A Secretaria Municipal de Educação realizou na quinta-feira, 5, a palestra “Combate ao Bullying” aos servidores da pasta e população interessada, no Núcleo de Apoio ao Professor e Aluno – NAPA, na Vila Aparecida. O evento teve início com uma intervenção teatral sobre o bullying, seguida de uma palestra com foco jurídico e comportamental e uma roda de conversa. Os palestrantes foram Eduardo Toledo, administrador de empresas, ator teatral, pós-graduando em psicopedagogia, proprietário da Bliss Consultoria e sócio do site www.combateaobullying.com; e Gabriela Montagnana, advogada titular, professora da Faculdade de Extrema (FAEX), especialista em direitos difusos e coletivos na Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Kátia Daidone, secretária da pasta, salientou que o objetivo foi capacitar os profissionais da rede para correta interpretação desse assunto. “Esse tipo de ação permite que os educadores tenham condições de diagnosticar o problema, implementar e disseminar campanhas de educação dentro das escolas, no seu ambiente de trabalho e na sociedade”, finalizou.

Durante toda a semana foram desenvolvidas diversas atividades referentes ao tema como, por exemplo, palestras e teatros, envolvendo os educadores, profissionais que atuam nas escolas, comunidade e alunos da rede municipal de ensino. A instituição da Semana Municipal de Conscientização sobre o Combate ao Bullying foi sancionada pelo prefeito Jesus Chedid, por meio da Lei Municipal nº 4573/2017.