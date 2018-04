Saúde pública: Faltas em consultas e exames preocupam

Parte dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde- SUS do município continua faltando às consultas e exames agendados. Nesta semana a secretária municipal de Saúde, Marina de Oliveira, pediu para que esses pacientes se conscientizem e desmarquem com antecedência caso não possam comparecer ao compromisso agendado.

“Estamos falando em 28 % de absenteísmo em consultas e exames. Isso significa que muita gente está perdendo vaga para ser atendido. Perde quem faltou e perde quem deixou de agendar por falta de vaga. Os pacientes precisam se conscientizar sobre suas responsabilidades”, disse a secretária. Os exames e consultas acontecem nos postos de saúde do município, mas principalmente no Hospital Bom Jesus e Ambulatório Médico de Especialidades- AME, em Atibaia.

Ela também ressaltou que cerca de 1.300 pacientes estão na fila aguardando diversos procedimentos cirúrgicos, mas que já houve grande avanço. Antes eram realizadas cerca de 14 cirurgias por mês e agora o número subiu para 50.