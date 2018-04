Dia Mundial da Saúde: Hoje tem ações preventivas na praça central

A Secretaria Municipal de Saúde realiza hoje ações alusivas ao Dia Mundial da Saúde, das 9h às 13h, na Praça Raul Leme. Neste ano, o tema escolhido pela Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) foi “Saúde para todas e todos. Em todos os lugares”, chamando a atenção para a importância da saúde universal. Diversas ações acontecerão com objetivo de prevenir as doenças e promover a saúde. Dentre as atividades: vacinas contra a febre amarela, aferição de pressão, orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), tuberculose, entre outros assuntos.

O Dia Mundial da Saúde foi criado em 1948, pela Assembleia Mundial de Saúde, com o objetivo de conscientizar a população a respeito da qualidade de vida, a importância de manter o corpo e a mente saudáveis e alertar sobre os diferentes fatores que prejudicam e atingem a população.