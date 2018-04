Comissão recebe gerente da Energisa

A Comissão de Assuntos Socioeconômicos da Câmara Municipal se reuniu pela segunda vez no ano nesta semana e recebeu a visita do gestor de clientes da Energisa, Luiz Felipe Cazeiro Garcia. Ele falou sobre a interrupção temporária da transmissão energia elétrica em bairros da zona rural, ações preventivas e ainda como deve ser feita a instalação de novos postes de iluminação pública.

Em relação as dificuldades dos moradores da zona rural em época de chuvas, o gestor informou que a companhia elétrica faz manutenção preventiva nas áreas. “A área rural tem uma incidência de vegetação e raios maior que a urbana. Realizamos ações contínuas de troca de para-raios, equipamentos de transmissão, e traçamos novas estratégias, como poda de árvores e limpeza de galhos que estão próximos aos fios. Em 2014 instalamos um religador, que é uma chave/disjuntor, que dispensa a necessidade de encaminhar uma equipe até o local para a volta da energia às residências”, explicou.

Ele também informou que os usuários que sofreram com a queima de eletrodomésticos por conta da oscilação da energia elétrica devem procurar a Energisa com informações da data e horário em que a interrupção foi registrada para apuração do fato e posterior reembolso ao consumidor.

A comissão solicitou detalhes da parceria firmada junto à Prefeitura para a substituição das lâmpadas de vapor de sódio por luminárias LED na Avenida dos Imigrantes. O gestor informou que serão investidos R$ 498 mil para a instalação de 500 luminárias, com vida útil de até 12 anos, garantindo maior segurança aos motoristas e pedestres que transitam pelo local.

A Comissão de Assuntos Socioeconômicos volta a se reunir em 25 de abril, às 14h30. A sessão pode ser acompanhada presencialmente ou por meio do site www.camarabp.sp.gov.br. Também há possibilidade de participar enviando questionamentos durante a sessão para o e-mail (dci@camarabp.sp.gov.br) ou pela página do Facebook da Câmara (www.facebook.com/camarabragancapaulista).