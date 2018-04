Expoagro e Festa do Peão: Confira normas e vias interditadas durante os eventos

A Prefeitura divulgou as normas que envolvem bebidas, estacionamentos e interdição de vias durante a realização da Expoagro e Festa do Peão, que iniciaram ontem no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta) e seguem até dia 15 de abril.

ESTACIONAMENTOS- É vedada a autorização e implantação de áreas de estacionamentos eventuais e não oficiais no perímetro de expansão da Festa, notadamente das vias Dr. José Adriano Marrey Júnior, Alameda XV de Dezembro, Rua Dr. Vicente Maurício Aricó, Rua Felício Helito, Rua Vicente Sabella, Rua Maranata, Rua Padre Egídio Porto e Avenida Dr. Costa, restrito a uma distância de 500 metros do recinto, sendo também proibido em qualquer via a ação de guardadores de veículos.

BEBIDAS- Com relação às bebidas, a Prefeitura determina que no raio de 500 metros ao redor do Posto de Monta fica proibida a venda de bebidas alcoólicas no comércio ambulante durante a realização do evento. Se houver comércio das mesmas nesta área, o ambulante terá sua permissão revogada, as atividades encerradas e mercadorias apreendidas. Além disso, não será permitida a distribuição de copos ou garrafas de vidro no interior do Posto de Monta, nem na Praça de Alimentação Externa. Já nos camarotes, o responsável pela comercialização deverá proceder rígido controle no uso das garrafas e recolhimento dos vasilhames, sob pena de responsabilização por incidentes envolvendo os produtos.

INTERDIÇÃO DE VIAS- Interdição TOTAL em frente ao portão principal de acesso ao recinto, na via Norte-Sul, do entroncamento da Rua Felício Helito até a Alameda XV de Dezembro, em suas 2 pistas hoje, amanhã, dia 13 (sexta), 14 (sábado) e 15 (domingo), das 16h até às 6h; Interdição PARCIAL em frente ao portão principal do entroncamento da Rua Felício Helito até a Alameda XV de Dezembro, da pista sentido Taboão-Tanque do Moinho nos dias 10 (terça), 11 (quarta) e 12 (quinta) de abril de 2018, das 16h até as 6h da manhã do dia seguinte; Interdição TOTAL em frente ao portão principal de acesso, do entroncamento da Rua Felício Helito até a Alameda XV de Dezembro, da pista sentido Tanque do Moinho-Taboão, que permanecerá interditada até o dia 16 (segunda), até 6h; Interdição TOTAL da Rua Dr. Vicente Maurício Aricó (Rua lateral do Estadio Municipal) do entroncamento da Rua Dr. Costa até a Alameda XV de Dezembro, exceto para veículos com destino ao estacionamento oficial externo de expositores, Comissão Fiscalizadora e ônibus do transporte coletivo, até o dia 16 (segunda) e interdição PARCIAL da Rua Dr. Vicente Maurício Aricó, do acesso à Rua Maria Adalgisa Barbosa até a Rua Dr. Costa, no sentido Ginásio Lourenção/Bombeiros, exceto para veículos com destino ao estacionamento oficial externo de expositores, Comissão fiscalizadora e ônibus do transporte coletivo nos dias de Festa, das 16h à 6h da manhã do dia seguinte.

MEDIDA DE SEGURANÇA- Por fim, estará proibido o comércio de armas brancas, tais como canivetes, facas, estiletes e similares, no interior recinto, bem como num raio de 500 metros, do entorno do recinto no período especificado. Para cumprimento de todas as normas as autoridades do Município poderão empregar o uso do poder de polícia.