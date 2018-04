Praça 9 de Julho: Obras viárias serão feitas em quatro etapas

As obras viárias e de urbanização da Praça 9 de Julho seguem em execução. Com o objetivo de causar o mínimo de transtorno para a população e fluxo adequado, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, informa que os serviços foram divididos em quatro etapas no que cabe às obras viárias e posteriormente será feita a urbanização.

Nesta primeira etapa, a FBF Construções e Serviços Eireli – EPP, empresa responsável pelas obras, realiza o asfaltamento da faixa adicional e construção das guias. Na sequência, serão feitas as obras na rotatória e na terceira etapa, as obras no canteiro central e ponto de ônibus. A quarta etapa será a execução das calçadas e vagas de estacionamento em frente ao comércio da Praça 9 de julho. Com o fim das obras viárias, a empresa realizará as obras na calçada da praça e a urbanização da mesma.

Por se tratar de local com grande circulação, a interdição deve ser feita sempre parcialmente, por isso, estas etapas devem seguir a ordem lógica para que o impacto para os pedestres, comerciantes e motoristas sejam sentidos da menor forma. Na última semana, por conta das chuvas, as obras de asfaltamento não puderam ser executadas.

HISTÓRICO- Há um mês, a empresa deu início aos trabalhos no local. Os serviços começaram pela abertura de caixa para pavimentação, retirada das guias, sarjetas e calçadas da via que será alargada.

Em fevereiro, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços, preparou o local para a empresa, com a retirada das árvores, bancos e paralelos das muretas que estavam na área onde haverá a ampliação da faixa de rodagem. Após as adequações no projeto, que contempla solicitações dos comerciantes da região, empresa inicia o trabalho no local.

O intervalo entre os serviços realizados pela Prefeitura e o início das obras, cerca de 2 semanas, se deu em virtude do término da revisão no projeto para efetivar as adequações propostas após a reunião da Administração Municipal com os comerciantes da região da Praça 9 de Julho. O novo projeto ficou pronto, possibilitando os trabalhos da empresa no local.

A revisão do projeto contemplou a expansão da área de estacionamento, oferecendo mais de 20 vagas em um bolsão de estacionamento à 45°, além do aumento da faixa de rolagem no viário que passa em frente aos estabelecimentos comerciais. Além disso, as adequações e revisão também foram necessárias para que o projeto viário do local convergisse com as mudanças viárias previstas nas imediações do Lago do Taboão.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Jesus Chedid em 15 de janeiro, ocasião na qual destacou os esforços empregados para a recuperação do convênio e recurso junto ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – DADETUR, vinculado à Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. As obras está orçada em R$ 599.679,09.