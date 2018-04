Expoagro e Festa do Peão: Final de semana tem shows sertanejos

Começou ontem a programação da 53ª Exposição Agropecuária e 26ª Festa do Peão de Boiadeiros de Bragança no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta). A festividade segue até o dia 15 de abril.

A abertura das festas teve show da dupla sertaneja Maiara e Maraísa e cantora Marília Mendonça. No Palco II, houve Don e Maycon, Rene Marques e Gustavo, Emerson e Ivan, Bianna e Paulão, além de Vitor Hugo e Vinicius, no Palco III.

Hoje haverá show do Dj Dennis e Thiago Brava. No Palco II, terá Reriston Chandere, Família Mesquita, Pro X, Mi Galicci. No Palco III, a atração será Gian Lucca e Diego, das 19h às 21h.

Amanhã a entrada é gratuita e a atração principal será Matheus e Kauan. O Palco II receberá os artistas Ana Latanzi, Junior Vieira, Daniel Reys, Jonathas e Guilherme e Zé Lucas e Gustavo. O músico Davi Villa será a atração do Palco III.