Todas as escolas municipais serão reformadas, diz Prefeitura

O prefeito Jesus Chedid, vice Amauri Sodré e deputado estadual Edmir Chedid entregaram ontem a reforma de duas escolas municipais.

Quando assumiram a Prefeitura em 2016, as unidades escolares foram encontradas em situações precárias e necessitando de manutenções para atender adequadamente os 15 mil alunos da rede. Algumas já receberam manutenções, enquanto outras seguem com grandes serviços e reformas. O objetivo da administração é realizar reparos nas 68 unidades.

PARQUE DOS ESTADOS- A primeira escola reformada e entregue ontem foi a E.M. Prof. Dr. Nelson Carrozzo, que atende 150 alunos do Ensino Fundamental entre seis e sete anos. A unidade de ensino, localizada no Parque dos Estados, é uma das escolas municipais que necessitavam de manutenções. Os serviços realizados pela equipe de manutenção da Secretaria de Educação envolveram a troca de portas e de todas as carteiras e cadeiras, substituição da iluminação por lâmpadas de led, serviço de jardinagem e pintura em toda a escola. “A unidade estava precisando de reforma e ficamos muito satisfeitos com o trabalho do prefeito Jesus Chedid e toda a equipe”, afirma a Diretora da Escola, Floriana de Mattos Viana.

“Estamos buscando realizar os reparos necessários em todas as unidades, para garantir um bom funcionamento das escolas. Essa realização mostra a preocupação do prefeito com a Educação, e graças à ajuda do deputado Edmir Chedid, que está sempre buscando recursos para a cidade, pudemos realizar este trabalho”, afirmou a secretária municipal Katia Daidone. Na sequência da cerimônia, foram entregues os uniformes escolares aos alunos.

JÚLIO MESQUITA- Após a solenidade, o prefeito Jesus Chedid, vice Amauri Sodré e deputado Edmir Chedid seguiram para a E.M. Joaquim Theodoro da Silva onde anunciaram a entrega de mobílias, como mesas e carteiras, substituição das lâmpadas por led e de uniformes. A escola, que atende 260 alunos do Ensino Fundamental entre seis a 11 anos, passou por revitalização no ano passado. “Em 2017, estivemos aqui anunciando a revitalização desta escola. Hoje, com as mobílias e substituição das lâmpadas em led, ela está completa. É com muita alegria que estamos hoje nessas escolas, proporcionando um ambiente saudável para o ensino”, disse o vice-prefeito Amauri Sodré.

Já o prefeito Jesus Chedid garantiu que muitas escolas ainda vão passar por reformas. “Além disso, estamos construindo oito escolas e creches novas. A educação é muito importante e ficamos felizes de poder entregar uniformes para todos os alunos, poder dar um espaço adequado para o ensino”, disse o prefeito.