Daniel Dias receberá título de cidadão paulistano

Nesta sexta-feira, 6, o nadador paralímpico Daniel Dias receberá o título de cidadão paulistano, no Salão Nobre do Palácio Anchieta, na Câmara dos Vereadores de São Paulo. O atleta foi indicado pelo vereador Masataka Ota.

O título de cidadão paulistano é uma homenagem a pessoas que não nasceram na cidade de São Paulo e se destacaram em alguma área específica. No caso, Daniel é natural de Campinas, interior de São Paulo, e se consagrou como um dos grandes nomes do Movimento Paralímpico.

“Fico extremamente lisonjeado com o recebimento deste título. A cidade de São Paulo sempre esteve presente na minha vida, seja no atendimento da AACD, quando criança, ou em grandes competições de natação, já como atleta profissional. Agradeço o carinho da cidade, em especial ao vereador Ota. Eu me sinto abraçado e “em casa”. Espero poder contribuir cada vez mais para o bem da cidade e de seus cidadãos, seja dentro ou fora das piscinas”, agradeceu.

Daniel Dias entrou para a história do esporte ao conquistar a 30ª medalha de ouro em Mundiais. A última vitória do atleta foi quando formou o quarteto com André Brasil, Phelipe Rodrigues e Ruan Souza, no revezamento 4x100m medley. Além das 30 medalhas de ouro, ele possui seis medalhas de prata ao longo de suas participações em Mundiais (36 medalhas no total).

O atleta já recebeu outras homenagens como o troféu Laureus, considerado o “Oscar do Esporte”, que foi concedido a ele três vezes (2009, 2013 e 2016) e o Prêmio Paralímpicos também três vezes (2011, 2013 e 2017). A última homenagem recebida foi como “melhor atleta do ano”, no Prêmio Paralímpico 2017, evento realizado em dezembro.