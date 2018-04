Santa Casa e entidades receberão R$830 mil

A Prefeitura de Bragança tem buscado verbas junto ao governo federal para investimentos e custeio para a saúde pública e demais áreas.

Na segunda-feira, 2, foi oficializado o repasse de R$ 500 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Bragança, por meio de emenda parlamentar repassada pelo deputado federal Márcio Alvino (PR).

O deputado esteve reunido com o prefeito Jesus Chedid, vice Amauri Sodré e deputado estadual Edmir Chedid e informou que além deste valor, mais R$ 500 mil serão destinados à Santa Casa ainda neste ano.

“Com estes recursos, nós podemos melhorar a saúde do município. Há alguns dias o prefeito, com a ajuda do deputado Edmir Chedid, conseguiu aditivos para as cirurgias na Santa Casa. Hoje, podemos contar com mais um recurso e com isso melhorar a saúde pública do município. Isso mostra a preocupação do prefeito Jesus Chedid e do deputado Edmir Chedid com a saúde da população e de Bragança”, ressaltou a Secretária Municipal de Saúde, Marina de Oliveira.

Outro importante anúncio foi o repasse de R$ 330 mil para que a Prefeitura destine às entidades assistenciais do município, distribuídos da seguinte forma: R$70 mil para o SAMA – Serviço Assistencial de Acolhimento Institucional de Bragança Paulista; R$50 mil para a entidade Casa da Benção; R$90 mil para o Asilo de Mendicidade São Vicente de Paulo (Jardim Público); R$ 70 mil para o asilo Vila São Vicente de Paulo e R$ 50 mil para a APAE.

“O terceiro setor ajuda e vai aonde os braços políticos não alcançam, e fazem o serviço muito bem. É muito importante poder ajudar e fazer parte desta iniciativa pelo bem da população”, parabeniza o deputado Edmir Chedid.

“Este compromisso dos parlamentares em trazer verbas para a cidade faz com que a Prefeitura e a cidade progridam. Somente com a receita da Prefeitura não seríamos capazes de realizar investimento nenhum. Por isso, agradeço ao deputado federal Marcio Alvino, o empenho do vereador Paulo Mário e também ao deputado Edmir Chedid que está sempre intermediando e buscando recursos para a cidade de Bragança”, comemorou o prefeito Jesus Chedid.

Na solenidade, também estiveram presentes os representantes da Santa Casa e demais entidades beneficiadas.