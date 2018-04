Secretária explica sobre fila de espera para creches, inclusões e obras em escolas

A Comissão de Educação da Câmara Municipal recebeu na semana passada a visita da secretária Municipal de Educação, Kátia Daidone, que falou sobre entrega de uniformes, reforma em unidades de ensino da zona rural e creches.

Sobre o acolhimento de alunos com necessidades especiais na rede, a secretária informou que para o ano letivo, o município conta com 256 alunos com necessidades especiais. “Atuamos com uma equipe de técnicos, psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos, que acompanham o desenvolvimento de crianças e jovens com laudos médico de Síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, surdez, deficiência intelectual, no contraturno escolar”, explicou.

A respeito de estagiários em sala de aula, Kátia afirmou que todos são acompanhados por professores responsáveis pelas turmas. “Quem desenvolve o trabalho pedagógico é o professor, com o auxílio do estagiário. Vale destacar que todos são estudantes de pedagogia e a atuação em sala de aula faz parte do processo de aprendizagem para a formação de futuros professores. No município promovemos a capacitação dos estudantes a cada quinze dias, com a abordagem das dificuldades enfrentadas em sala de aula”, completou Kátia.

A secretária destacou ainda as ações para a Semana Municipal de Conscientização sobre o Combate ao Bullyng. “Trata-se de um tema muito sério, por isso contratamos uma empresa que ministrou a formação para 69 gestores da rede municipal, com propostas para serem trabalhadas com pais e alunos. Todas as escolas também farão uma programação direcionada ao tema, e no dia 5 de abril vamos ofertar uma palestra para 400 profissionais da área no NAPA (Núcleo de Apoio ao Professor e ao Aluno)”, disse a secretária.

Kátia disse ainda das ações de prevenção contra a violência e o combate as drogas. Segundo a secretária, o município atua em parceria com o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas), com a oferta de formação para alunos a partir do quinto ano.

Sobre a entrega de novas unidades e readequação de escolas na zona rural, mencionou que a fila de espera para vaga nas creches do município conta com 600 crianças. “A procura por creche é muito grande, foram perdidos convênios nas últimas gestões que prejudicaram a inauguração de novas unidades, mas posso informar que a Creche Padre Aldo Bolini está com 37% das obras executadas, a unidade do Jardim Vista Alegre está 50% construída e em breve será retomado o trabalho na Creche Saada.”