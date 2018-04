Mercado na Zona Norte: Documentos estão em análise na CEF

Na segunda-feira, 2, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e responsável pelos convênios da Prefeitura, Cristhian Conte, e o vereador Mário B. Silva (SDD), participaram de reunião na Caixa Econômica Federal, em Jundiaí, com o arquiteto da instituição, Ubirajara Mateus de Souza e a supervisora técnica Jailene Lima, para acompanharem o processo de implantação do Mercado Municipal da Zona Norte.

Eles foram informados de que os documentos devem ser analisados até a próxima semana, quando a CEF pretende concluir o relatório e liberar o município para contratação do projeto executivo.

A Prefeitura teria até o mês de setembro para aprovar os documentos, mas segundo determinação do prefeito Jesus Chedid, o processo deve ser agilizado o quanto antes.

A verba de aproximadamente R$4 milhões para implantação do mercado é referente a emenda parlamentar do deputado federal Paulinho da Força (SDD), através da Secretaria Especial da Agricultura Familiar.

Na sessão desta semana da Câmara Municipal, o vereador Mário B. Silva voltou a dizer que seguirá acompanhando o andamento desse convênio. Também disse que pediu ao governo federal para que não parcele o repasse e que o valor total da verba seja transferido ao município em única parcela.