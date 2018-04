Saúde pública e obras atrasadas foram temas em sessão

A sessão desta semana da Câmara Municipal, realizada na terça-feira, 3, contou com duas participações na Tribuna Livre. Renan Bruno Batista Valentim relatou problemas ocorridos no atendimento de sua filha em uma das unidades de saúde do município.

Ele alega que a filha necessita de remédios caros, leite especial e que constantemente utiliza das ambulâncias do município. Durante sua manifestação os vereadores fizeram questionamentos à ele, como diagnóstico da doença e também sobre os medicamentos que conseguiu obter.

“A saúde pública está com problemas em todos os lugares, devido a situação econômica do país, mas temos a obrigação de manter a nossa funcionando da melhor forma possível. Peço mais atenção de todos para saúde de Bragança. A população é que acaba sendo afetada diretamente”, cobrou Renan. Em seguida os vereadores apresentaram dados repassados pela Secretaria Municipal de Saúde, que mostram a retirada desses medicamentos, das latas de leite e dos vários atendimentos que a filha teve na rede pública.

Na sequência Adriana Benedita da Silva Batista, professora de Educação Física, apresentou o trabalho realizado no Nasf (Núcleo de Apoio a Saúde da Família). Os Nasfs foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica.

“São 3 equipes de Nasf para atender 24 Unidades de Estratégia Saúde da Família. Contamos com três educadores físicos, três nutricionistas, três psicólogos, dois fonoaudiólogas, dois assistentes sociais e três fisioterapeutas”, detalhou.

Segundo a profissional, somente no 1º trimestre deste ano, foram realizados mais de 3.200 atendimentos. Dentre as principais atividades realizadas estão: consultas individuais, visitas domiciliares, atividades físicas, hidroginástica, oficinas terapêuticas, palestras educativas, grupos semanais de qualidade de vida e eventos comemorativos.

MANIFESTAÇÕES- Nas manifestações dos vereadores, que ocorreu rapidamente, destacaram sobre a falta de apoio na cidade no que se refere aos autistas e falta de respeito e de fiscalização envolvendo as vagas de estacionamento para idosos e deficientes no centro da cidade.

Sobre as obras atrasadas na cidade, destacaram a da Praça 9 de Julho, praça central, Parque Ecológico do Tanque do Moinho e Praça do Matadouro. Segundo os vereadores, a Secretaria de Obras teria cobrado agilidade das empresas licitadas.

Por fim, também cobraram o calçamento de cinco ruas da Hípica Jaguari que já foram pavimentadas. A empresa licitada não terminou a obra.