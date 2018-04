CEI da ABBC recebe membros do antigo Conselho Municipal de Saúde

Os membros da Comissão Especial de Inquérito-CEI que avalia a prestação dos contratos administrados pela Associação Brasileira de Beneficência Comunitária- ABBC, contratada pelo ex-prefeito Fernão Dias (PT) para gerenciar a saúde pública, ouviram, na tarde de segunda-feira, 2, Marcus Antônio da Silva Leme, presidente da Comissão de Sindicância formada pelo Executivo para avaliar a prestação dos contratos da ABBC, Rosângela Gonçalves, relatora da sindicância, Maria das Graças Silva Carvalho, ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde, e Eusébio Luiz Mourão, ex-vice-presidente do Conselho. Os depoimentos fazem parte dos trabalhos de investigação da comissão.

Os vereadores questionaram sobre a fiscalização do contrato com a ABBC e informações sobre a dívida de R$ 8 milhões que a mesma cobrou da Prefeitura e posteriormente foi revogada. A reunião da comissão durou cerca de duas horas.

Sobre a fiscalização dos contratos, Rosângela Gonçalves explicou que haviam duas comissões para avaliar este trabalho. “Na sindicância há os documentos de portaria de nomeação dos membros. Havia uma comissão de fiscalização e outra de acompanhamento, distintas. Uma ia in loco acompanhar as atividades e outra acompanhava a questão mais burocrática”, comentou. Os vereadores também questionaram os conselheiros de saúde sobre a atuação efetiva das comissões.

Em relação aos R$ 8 milhões, Marcus Leme comentou o que a sindicância da Prefeitura apurou. “Não saberia responder o porquê a dívida foi perdoada. Foi colocado que haveria a dívida de R$ 8 milhões. O motivo da sindicância do Executivo, inicialmente, foi por conta dessa dívida. Em momento algum tanto nos depoimentos da ex-secretária Estela Gianesella ou do ex-secretário Eurico Aguiar e Silva eles reconhecem essa dívida e quando foi apresentado à secretária Grazielle Bertolini, ela diz que suspendeu. Grazielle se refere, nos depoimentos que estão na sindicância, que os valores se referem a 2013/2014, não a sua gestão”, comentou.

A Comissão já deliberou para próxima semana a participação da ex-secretária municipal de Saúde, Grazielle Bertolini. Além dela devem ser ouvidas Rita de Cássia Pereira da Silva, da divisão de Contabilidade e Rosângela Resende, que foi Chefe de Divisão de Gerenciamento e Controle de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde.