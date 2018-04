Vacinação contra a gripe começa dia 16

Começa no dia 16 de abril, em todo o país, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, que seguirá até 25 de maio. Nesta edição, uma das bases da imunização será contra o vírus H3N2, que faz vítimas fatais em todo o Brasil.

Apesar de parecer um novo vetor, o H3N2 é bastante conhecido pelos laboratórios que estudam e desenvolvem a vacina contra ele. No entanto, este ano, o vírus tem se mostrado mais resistente. Segundo os especialistas em epidemiologia, esse vírus lembra o H1N1, em 2009, quando houve uma mutação, na época fruto da junção com um vírus suíno e um aviário, que resultou em um quarto vírus, e se transformou em pandemia. No caso do H3N2 não há nenhuma informação sobre qualquer tipo mutação, mas garantem que a gripe está mais agressiva.

No ano passado a novidade foi a inclusão dos professores e os grupos que devem se imunizar são aqueles formados por crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, idosos, gestantes, puérperas (mulheres até 40 dias após o parto), trabalhadores da saúde e pessoas com algum tipo de comorbidade.

Todo ano é realizada a campanha e acredita-se que a proteção dure em média oito meses. A imunização realizada durante o outono, para que no inverno a população esteja protegida.