Antigo Colégio São Luiz: Prefeito anuncia mais de R$6,5 mi para retomar obras

Além dos milhões para a reforma e restauro do prédio, Bragança também receberá R$500 mil para infraestrutura

O prefeito Jesus Chedid, acompanhado do vice-prefeito Amauri Sodré e deputado estadual Edmir Chedid, esteve na terça-feira, 3, em evento no Palácio dos Bandeirantes, onde o governador Geraldo Alckmin repassou verba para diversos municípios paulistas.

A assinatura dos convênios foi realizada por intermédio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos- DADETUR.

O maior repasse para Bragança Paulista trata-se de R$6.851.570,00 destinados à reforma e restauro do antigo prédio do Colégio São Luiz, obra empacada devido a processos judiciais e negligência de administrações anteriores.

O prefeito ressaltou o trabalho árduo da administração e o empenho do deputado Edmir Chedid nas questões relacionadas à cidade, resultando em grandes conquistas. “Estou muito satisfeito com as assinaturas de hoje. São mais benefícios para a saúde, infraestrutura, educação e tudo isso reverte no bem-estar e na qualidade de vida da população bragantina”.

INFRAESTRUTURA- Também foi assinado o convênio para infraestrutura urbana que garantirá mais ruas asfaltadas, por meio de emenda parlamentar do deputado Edmir Chedid, no valor de R$500 mil. O convênio prevê a pavimentação asfáltica de vias no bairro do Toró, nas ruas Capitão Júlio Gonçalves da Silva; Expedicionário Décio Conceição dos Santos; Expedicionário João Pereira da Silva; Expedicionário João Duran Alonso e Expedicionário Demerval Oliveira Leme.

MERENDA ESCOLAR- O Governo do Estado também formalizou a retomada do convênio com a Prefeitura para a distribuição da merenda escolar para todos os alunos da rede estadual de Bragança. O assunto estava sendo discutido e analisado pelo prefeito Jesus desde o início da gestão. Em Bragança, o convênio não foi renovado no início de 2016, deixando cerca de 13 mil alunos recebendo apenas a chamada “merenda seca”, quando são servidos itens como bolachas, barras de cereal e suco.

Na ocasião, o Dirigente de Ensino da Região de Bragança, Adilson Condesso, também acompanhou a assinatura do convênio para a retomada da merenda escolar na rede estadual.

CIDADE LEGAL- Bragança também está contemplada no programa de regularização fundiária Cidade Legal, com o objetivo de implementar, agilizar e desburocratizar as ações e os processos de regularizações fundiárias de núcleos habitacionais.