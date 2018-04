Nomeação do Concidade deve ocorrer nesta semana

Conforme a Gazeta Bragantina tem informado ao longo das últimas edições, venceu no sábado, 31, o mandato dos membros do Conselho Municipal da Cidade e de Política Urbana – CONCIDADE.

No mês de março a Prefeitura divulgou por meio da Imprensa Oficial, o edital com a descrição de segmentos da sociedade organizada integrantes do conselho, para que indicassem representantes para disputar cadeira no próximo mandato, perfazendo 27 titulares e 27 suplentes.

Porém, até o prazo estabelecido, apenas oito entidades protocolaram nomes. Devido a falta de interesse, o regimento interno do conselho permite que, em caso de não indicações, o prefeito Jesus Chedid deve nomear os conselheiros.

Ontem o gabinete do prefeito informou que devido ao feriado prolongado da Páscoa, a nomeação dos membros ainda não está oficializada, o que deve ocorrer até o final desta semana.