Espaço Cultural Entrando em Cena será inaugurado domingo

O Instituto Entrando em Cena inaugura sua nova sede, o Espaço Cultural Entrando em Cena, no domingo, 8 de abril, na av. dos Imigrantes, 3334 – Lavapés. O evento terá início às 17h e contará com apresentações e vivências de circo.

Desde o começo de março as atividades regulares do Entrando em Cena já acontecem no novo espaço cultural. A inauguração vem para oficializar as atividades no local, que já passou pela reforma básica e conta com nova fachada, mas que ainda passa por processo de adaptação.

“Queremos convidar todo mundo a vir construir junto com a gente, com ideias e sugestões para este lugar que, aos poucos, vai ganhando personalidade e funcionalidade, e se tornando um local para a produção e difusão da arte transformadora na cidade”, enfatiza Viviane Lessa, diretora do Instituto.

Na inauguração, além de conhecer o novo espaço, o público poderá participar de vivência de circo com em oficinas de acrobacias de solo, bambolê, malabares e aéreos. Também irá conhecer, em primeira mão, o espetáculo “De Passagem”, protagonizado pelo Corpo Instável, companhia formada por jovens artistas do Entrando em Cena, que fará a estreia no dia 08.

Além das atividades do programa sociocultural, que oferece oficinas gratuitas de teatro, dança contemporânea, circo aéreos e malabares e também do Núcleo de Pesquisa em Cultura Popular, o Espaço Cultural Entrando em Cena também irá oferecer atividades particulares, que farão parte do programa socioeconômico do Instituto.