Sessão de hoje não tem projetos para votação

A Câmara Municipal realiza hoje a 9 ª sessão ordinária do corrente ano, com início às 16h. De acordo com a pauta divulgada pelo Legislativo, nenhum projeto ou moção de autoria dos vereadores constam na pauta para votação.

A sessão deve contar apenas com duas participações na Tribuna Livre e manifestação dos vereadores sobre assuntos de interesse da comunidade.

Para a Tribuna Livre constam a participação de Everton Felipe Dantas Muniz (Diretor de Trânsito de Autoescola), para falar sobre o local de exames e aulas e Renan Bruno Batista Valentim (Autônomo), sobre hospitais administrados pelo município.

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal, podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.