Corte da 53ª Expoagro e 26ª Festa do Peão é eleita

Na quinta-feira, 29, aconteceu o evento que definiu a Corte da 53ª Exposição Agropecuária e 26ª Festa do Peão Boiadeiro de Bragança Paulista, no espaço de eventos do Boliche Bar João e Maria, no Bragança Garden Shopping.

A comissão de jurados elegeu a Rainha – Nathalia Vanessa Silva de Souza; Madrinha – Juliana Sabrina da Silva Crivellari; 1ª Princesa – Juliane de Oliveira; 2ª Princesa – Gabriele de Oliveira Preto Sakuyama; e Garota Expoagro – Giovana Tamires de Paula. Além de estarem representando uma das festas mais esperadas do ano em nossa região, receberão também premiações em dinheiro, sendo: Rainha – R$ 2.300,00; 1ª Princesa – R$ 1.000.00; 2ª Princesa – R$ 1.000,00; Garota Expoagro – R$ 1.000.00; e Madrinha – R$ 1700,00.

Estavam na mesa julgadora Gislene Bueno (Secretária dos Agronegócios e Vice-presidente da Comissão Fiscalizadora da Festa), Tuta Menezes (Empresário Artístico), Dr. Fábio Alex (Médico Dermatologista), João Pinhal (Empresário), Luciano Rossato (Empresário), Sari Dias (Madrinha da Festa do Peão 2017), Priscila Borges (Modelo), Natalia Braz (Ex-madrinha da festa do Peão), Kelly Pedroso (Ex- princesa da festa do peão), que julgaram as candidatas nos quesitos comunicação, beleza, simpatia e postura.

Estavam presentes as autoridades vice-prefeito Amauri Sodré, representando o prefeito Jesus Chedid, a assessora Patrícia Jorge, representando o deputado estadual Edmir Chedid, secretário de Cultura e Turismo, Cléber Centini Cassali, vereadores, políticos e imprensa da região.