Diretoria do Bragantino afirma: “não vamos liberar nenhum atleta”

Manter o elenco: Essa era a principal missão da diretoria do Bragantino para o início da preparação para a série C do Brasileiro. Missão ao que tudo indica, concluída com êxito, já que a diretoria faz jogo duro nas negociações e garante que até 90%, do elenco está mantido para a sequência da temporada. Uma das principais garantias é a permanência do goleiro Alex Alves e a renovação do zagueiro Lázaro, que se destacou no estadual e renovou até o fim do Paulistão de 2019.

Na tarde de ontem, a GB esteve no estádio Nabi Abi Chedid e conversou com Clayton Vieira, diretor de futebol do clube, responsável, junto com o presidente Marco Chedid e com o vice-presidente Luiz Arthur Chedid, em negociar a permanência e a contratação dos atletas. Função que vem desempenhando muito bem desde o acesso no ano passado até agora.

O diretor revelou a GB que a postura do clube é não liberar nenhum atleta, para que o objetivo em conquistar o acesso seja alcançado. Ele destacou que o presidente Marco Chedid e o vice-presidente Luiz Arthur, tem dado todo o respaldo e feito esse ‘jogo duro’ nas negociações. “O nosso principal objetivo, ao término do Campeonato Paulista e início da preparação para a série C, foi manter praticamente todo o elenco e estamos conseguindo. O presidente nos deu todo o respaldo e não vamos liberar nenhum atleta, colocando para eles que o nosso principal objetivo é esse acesso na série C. Então nós temos 80%, 90% do elenco do Paulista permanecendo para o Brasileiro” disse.

A principal preocupação dos torcedores é a saída do goleiro Alex Alves, destaque do clube no Paulistão. Questão que segundo o diretor não tem muita possibilidade. Vieira explica que houve uma procura não só pelo goleiro, mas também do volante Adenílson e pelo centroavante Matheus Peixoto, porém ele tranquiliza e diz que o objetivo é manter esses atletas. “O torcedor pode ficar tranquilo que, não só o Alex, mas outros que não foram citados, não vão ser liberados”, afirmou. Outro atleta que a diretoria vem trabalhando para manter é o atacante Ítalo, destaque na partida das quartas de final contra o Corinthians. Segundo o dirigente o atleta tem contrato até maio e a diretoria tem interesse na renovação, inclusive já fez uma proposta e aguarda a resposta dos representantes do jogador. O atacante Matheus Peixoto, confirmou que existem propostas para que ele deixe a equipe. O atleta irá se reunir com a diretoria para decidir seu futuro. Ele destacou que a oferta tem que ser boa não só para ele, mas também para o clube. Ele tem contrato até maio de 2020. Matheus Peixoto também disse que está adaptado em Bragança e no Bragantino e que se permanecer vai continuar dando seu melhor pela equipe.

Além da renovação do zagueiro Lázaro, o diretor anunciou também a permanência do zagueiro Juliano e do volante, que tem atuado improvisado na lateral, Ewerton até o final da série C. O trio teve o vencimento do contrato no dia 31 de março.

Sobre o início da série C, Clayton revelou que ao menos dois atletas devem ser apresentados até a estreia no dia 14 de abril. “Estamos falando de 12 dias (para a estreia). São duas semanas de trabalho e eu acredito que chegará de um a dois atletas aptos para jogar contra o Botafogo e no decorrer do campeonato, vamos estar contratando dentro das carências que houver”, explicou. Segundo ele o clube está atento em todas as competições e não descarta a contratação de destaques das séries A2 e A3 do Paulista. “Temos recebidos indicações de nomes (série A2 e A3), mas até agora nada de concreto. Estamos atento a fase final da série A3, da série A2 vendo se algum atleta se enquadra naquilo que estamos buscando”, finalizou.

Saíram – Clayton apresentou a lista de atletas que tiveram o encerramento do seu contrato no último dia de março e não renovaram com o clube. Os atletas Gerley, Diego Macedo, Clayton, Helton Luiz, Evandro e Willian Schuster prefiram deixar a equipe e não fazem mais parte do elenco.