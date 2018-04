Encenação da Paixão de Cristo é realizada no Matadouro

No sábado, 31, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e apoio da Paróquia Vila Maria, realizou a encenação da Paixão de Cristo na Praça Coronel Jacinto Osório. Em caráter experimental, o projeto contou com a participação dos alunos do curso gratuito de teatro do Centro Cultural Geraldo Pereira, denominado Cia de Teatro e Terapia.

O secretário de Cultura e Turismo, Cléber Centini, ressaltou que a iniciativa faz parte de um projeto piloto, a fim de manter a tradição da encenação da Paixão de Cristo que acontecia na zona norte da cidade e que por falta de incentivos acabou neste ano.