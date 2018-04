Zona Norte: Prefeitura explica sobre verba de R$4 milhões para Mercadão

A zona norte está na expectativa para receber a instalação de um Mercado Municipal, onde hoje funciona o Centro de Abastecimento ‘Dr. Paulo Eiti Takazaki’, o Ceasinha, no Jardim Fraternidade.

Conforme a GB Norte divulgou na edição de sábado, 31, o município aguarda verba de aproximadamente R$4 milhões para implantação desse mercado, referente a emenda parlamentar do deputado federal Paulinho da Força (SDD), através da Secretaria Especial da Agricultura Familiar.

Na semana passada o vereador Mário B. Silva, do mesmo partido do deputado, revelou na sessão da Câmara Municipal que a verba poderá ser perdida devido a falta de documentos por parte da Prefeitura.

O responsável pelo setor de convênios entre Prefeitura e Governo Federal é o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cristian Conte.

Ontem o secretário esclareceu à GB que toda a documentação referente a esse convênio está dentro do prazo e que a possível perda desse recurso foi colocada de maneira equivocada pelo vereador.

O órgão que analisa os documentos é a Caixa Econômica Federal- CEF, que atua como mandatária dos convênios entre Governo Federal e Município. A última leva de documentos, segundo Conte, foi entregue ao banco na terça-feira, 27, pois o Executivo aguardava a última cotação das três exigidas pela CEF. Agora a CEF poderá aprovar ou pedir complementação dos documentos.

“Assim que a Caixa Econômica autorizar essa documentação entregue, a Prefeitura terá condições de licitar o projeto arquitetônico e executivo. Vamos tentar essa liberação o quanto antes, mas ainda temos nove meses até o prazo se encerrar”, disse o secretário.

Ainda segundo Conte, o convênio foi assinado em dezembro e o recurso está empenhado. “Por determinação do prefeito Jesus Chedid, esse convênio é tido como prioridade de governo, até mesmo devido ao alto valor”.

O secretário e o vereador Mário B. Silva estiveram ontem na CEF de Jundiaí, para entregar documentos do convênio. Atualmente a Prefeitura tem 140 convênios em andamento.