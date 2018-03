Após 19 anos, Paulistão terá clássico Corinthians x Palmeiras

Palmeiras e Corinthians se enfrentarão hoje, às 16h30, em Itaquera para a primeira partida da final do Campeonato Paulista. O Palmeiras, líder geral do campeonato, disputará o segundo jogo em casa, no domingo, 8 de abril, na arena palmeirense, às 16h. Em caso de empate nas partidas a disputa será resolvida na cobrança de pênaltis.

Há 19 anos alvinegros e alviverdes não disputam a final do torneio. Em 1999 o título foi festejado por corintianos. Em 1993 o Palmeiras levou a taça com goleada no segundo jogo, 3×0 no tempo normal e 1×0 na prorrogação;

PONTOS – Com a melhor campanha, o Palmeiras soma 35 pontos, com 11 vitórias, dois empates e 3 derrotas. A segunda melhor campanha é do Corinthians, com 29 pontos, 9 vitórias e 5 derrotas.

O Corinthians é o atual campeão paulista e tem 28 títulos na competição. A última vez em que o Palmeiras venceu o torneio estadual foi em 2008, somando 22 conquistas.

O último confronto entre os clubes aconteceu em 24 de fevereiro, quando o Alvinegro venceu o Palmeiras por 2×0, em clássico disputado em Itaquera e válido pela 10ª rodada da primeira fase do Paulistão.