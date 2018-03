Confira os locais sem energia

Para que a população possa se programar com antecedência e maior segurança, a Energisa informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica para executar obras de manutenção e melhoria na rede.

A interrupção ocorrerá nas seguintes datas, horários e locais: segunda-feira, das 8h30 às 10h30, bairros da Marina e Guaripocaba; dia 5, das 8h30 às 12h30, rua Avenida Ezeo Dínamo Rossi, do nº 604 ao 989; rua Álvaro S. Acedo, do nº 13 ao 435; rua José P. Reginato, do nº 7 ao 365; rua José de Souza D. Guimaraes, do nº 153 ao 233; rua José Vicchiatti, do nº 64 ao 205; avenida Professor Vicente Pacitti, do nº 1 ao 11; e rua José Dominicci, nº 601. Ainda no dia 5, no período da tarde, bairros Agudo, Agudo dos Menin, Menin e Tanque do Moinho. No dia 6, das 9h às 10h30, a interrupção ocorrerá no bairro Morro Grande da Boa Vista. Por fim, no dia 8, serão atingidos o Residencial Euroville, Jardim do Lago, Biriça, Biriça do Campinho, Biriça do Valado, Campinho, Campo Novo e Residencial Terras de Santa Cruz e dia 9, bairros Matadouro, Uberaba, Vila Beltrando, Bom Retiro e Dentello.