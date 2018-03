PESCARIA NO LAVAPÉS

Na terça-feira, 27, a reportagem da GB flagrou um homem pescando no Ribeirão Lavapés, ato que não é visto há mais de 50 anos, desde a poluição do ribeirão. A prática de pesca em locais como esse não é recomendada pela secretaria de Meio Ambiente, que indica os lagos do Orfeu, Taboão e dos Padres para a pesca esportiva. Porém, a aparição de peixes como lambaris e tilápias no ribeirão indicam que as águas estão sendo limpas pelo desvio de parte do esgoto e animam moradores que há meio século não pescam no local.