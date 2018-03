Enchentes na Luigi Picarelli: Empresa causadora é notificada e tem 90 dias para executar a obra

Uma longa disputa judicial que completa duas décadas neste ano, parece estar perto do fim. Uma obra criminosa e irresponsável executada pela empresa João R. Valle, a partir de 1978, agravada depois de 1998, entre a rua Luigi Picarelli e variante do Taboão, que dá acesso ao Jardim Santa Helena, provocou dezenas de enchentes na região, causou prejuízos ao município, a moradores e chegou até expulsar proprietários de imóvel de sua residência por tornar-se inabitável, gerou ações judiciais que parecem inacabáveis.

Após 40 anos tentando resolver a situação, o proprietário de um dos imóveis da rua Luigi Picarelli, o casal Claudio Pedroso Martinho e Dayse Lourdes Maciel, ajuizaram ações ao longo do tempo até que, no dia 23 de janeiro deste ano, o Juiz da 2ª Vara Civil, Frederico Lopes Azevedo, prolatou sentença determinando à Prefeitura exercer “seu poder de polícia administrativo” e resolver de vez a situação.

A sentença judicial diz “Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu representante judicial, para cumprir a obrigação de fazer consciente n ilegal e indevido de represe desfazimento das obras de aterramento ilegal e indevido de represamento da água na propriedade de João R. Valle, Posto Capivarão, condutas que ensejaram a redução do fluxo de água do córrego, o que deverá ser feito em 180 dias, sob pena de ser aplicada multa no valor de R$100,00 por dia de atraso, o que é feito em atenção ao artigo 537 do Código de Processo Civil. Caberá à Municipalidade providenciar eventual licença que seja necessária para interferência na área. O prazo fixado levou em consideração que a Municipalidade deverá fazer cumprir a decisão através de seu poder de polícia administrativa, impondo ao particular execução da medida, ou, se o caso, executando-a até o emprego da força pública. O descumprimento poderá ensejar a execução na forma do art.815 e seguintes do Código do Processo Civil”.

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura expediu a notificação à empresa devedora no dia 9 de março e no dia 15 o responsável João Gustavo Valle foi notificado para em 90 dias proceder a execução das obras de desfazimento do aterro que provocou todos os problemas de enchentes e prejuízos aos moradores da região. O prazo está correndo e a obra está orçada em cerca de R$800 mil. Caso a empresa não cumpra o prazo, a Prefeitura terá mais 90 dias para executar e depois cobrar os custos , etc.

RECURSOS

Mesmo antes de ser intimada pela Justiça, a empresa João R. Valle, tentou derrubar liminarmente a decisão do juiz, porém a iniciativa foi indeferida pelo Tribunal de Justiça (TJ). A empresa então entrou com agravo no TJ que, percebendo a urgência do caso, marcou julgamento para o dia 9 de abril.

ENQUANTO ISSO…

A Prefeitura tenta amenizar os efeitos das causas da enchente procedendo a substituição da tubulação de águas pluviais que fora mal dimensionada quando da sua instalação anos atrás. Esse procedimento inadequado somado ao estreitamento do córrego e do aterro ilegal abrangente ao posto Capivarão e o prédio onde funciona a Telha Norte, contribuiu para construção dos problemas e consequente para o agravamento da situação.