Alegou ter sido vítima de abandono moral e material, mas não ganhou indenização

*Oswaldo Zago

Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) julgou improcedente ação de indenização, por suposto abandono material e moral, movida por um homem, contra seu pai.

Segundo consta o vínculo familiar foi oficializado após 30 anos.

O autor alegou que o abandono e a rejeição paternal lhe causaram danos morais e materiais, pois o pai sempre resistiu a conviver com ele e contribuir para seu sustento, apesar de ter reconhecido a paternidade.

Em sua defesa, o genitor afirmou que desconhecia a existência do filho, por longos anos.

No julgamento do processo, o desembargador Enio Zuliani fundamentou a rejeição da ação dizendo que, em tese, os casos em que o pai rejeita o filho e viola os deveres de cuidado exigidos pelo art. 227, da Constituição Federal são indenizáveis, mas “a situação dos autos não é propriamente de abandono pelo pai do filho reconhecido, pois não existia filiação declarada até pouco tempo atrás”.

“Não é a hipótese do réu que, embora reconhecido pai da recorrente, somente teve o vínculo constituído após cerca de 30 anos e não poderá responder pelo distanciamento que separou os litigantes, inclusive porque lhe faltava o maior predicado da filiação, qual seja, a autoridade paterna”, disse o relator Enio Zuliani, em sua decisão. Arrematou dizendo que “não houve abandono material, vez que o autor nunca pleiteou pensão alimentícia. Aliás, o próprio apelante salientou que cabia à genitora ter ingressado com tal ação”.

Existem precedentes do próprio TJSP, em ações de investigação de paternidade cumuladas com pedido de indenização por danos morais, sob o mesmo fundamento. Na grande maioria dos casos, o Tribunal decidiu que o reconhecimento da paternidade, por si só, não gera, automaticamente, o dever de indenizar. Para tanto, necessário provar que o genitor, mesmo sabendo do laço sanguíneo, furtou-se ao reconhecimento, intencionalmente, revelando, com tal agir, descaso para com seu filho (a), ou sentimentos reprováveis, como, por exemplo, avareza ou mesquinhez, consistentes em fugir da obrigação alimentar.

Claro que o abandono material não está sempre atrelado ao moral, pois há casos em que o genitor paga a pensão alimentícia, mas deixa de dar atenção, carinho, amor e afeto, ao filho. Neste caso, excepcionalmente, pode haver repercussão no campo indenizatório e até criminal, conforme artigo 244 do Código Penal, a saber: “Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo” (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003). A pena é a de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo.

Importante esclarecer que a relação é bilateral, de modo que também comete o crime quem deixar de socorrer ascendente.

As relações familiares são delicadas e quase nunca suas mazelas chegam ao conhecimento de terceiros, por serem reservadas. Excepcionalmente, pode haver intervenção do Poder Judiciário, como ocorreu no caso em comento, mas nem sempre é possível a descoberta da realidade dos fatos e de suas circunstâncias. Aliás, a resolução dos problemas – notadamente os de cunho familiar – deve ocorrer entre os interessados, sem a interferência da justiça, que é a via excepcional e extrema.

* OSVALDO ZAGO é Advogado, Assessor Jurídico do Grão-Mestrado do GOB – Grande Oriente do Brasil – e Membro da Comissão de Direitos Humanos do IASP – Instituto dos Advogados de São Paulo