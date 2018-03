*Rogério Machado

A cristandade comemora neste domingo a festa da Páscoa. Uma festa que aquece o comércio com a venda de ovos de chocolate e bombons, panetones, peixes e bebidas.

A palavra portuguesa páscoa é equivalente a hebraica pasach, que significa “passar por sobre”. A designação está relacionada com a última das 10 pragas necessárias para convencer Faraó a permitir que Israel saísse do Egito livre da escravidão, conforme Êxodo capítulo 12.

O texto mostra que o anjo da morte “passou por sobre” as casas assinaladas com o sangue do cordeiro pascal, mas matou os primogênitos dos egípcios. Isso por volta do ano 1.445 a.C. (antes de Cristo). O juízo de Deus veio sobre as famílias que não tinham a marca do sangue do cordeiro. O Anjo do Senhor matou os primogênitos dos egípcios mas não os dos hebreus.

Na “Páscoa judaica”, a refeição principal era o cordeiro, comido com ervas amargas e pão sem fermento. A celebração era aberta somente a israelitas e convertidos ao judaísmo, sendo celebrada anualmente desde então, como um memorial, assumindo o sentido de livramento, e o êxodo (saída do povo do Egito) foi a concretização dessa libertação. O mês da Páscoa tornou-se o primeiro mês do ano judaico (Êxodo 12:2).

A “Páscoa Cristã” é um acontecimento tão importante quanto aquele da nação de Israel. A morte de Jesus Cristo, que ocorreu no período em que os judeus comemoravam a páscoa, é considerada um dos eventos principais, e também essencial, para os cristãos. Jesus é chamado de “Cordeiro pascal” na 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios 5:7 e “Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” no Evangelho de João 1:29. Assim, o Novo Testamento indica que a morte Cristo completou e cumpriu o ritual judaico, trazendo o resgate novo e universal, já que Sua morte resgata do pecado todo o que n’Ele crê e Sua ressurreição declara a vitória sobre a morte.

A Páscoa não fala de coelho, mas do Cordeiro de Deus (Jesus). Não fala de ovos de choco¬late, mas do precioso sangue de Cristo vertido na cruz por causa do pecador.

No Egito, quando da celebração da Páscoa, Deus abençoou aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas. Hoje, Deus abençoa aqueles que têm a marca do sangue do “Cordeiro de Deus” em suas vidas. Esse sangue proporciona salvação, nova vida e garante vida eterna.

Meu desejo é que você tenha uma Feliz Páscoa!

