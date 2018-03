Inscrições para II Festival Estudantil de Esporte e Lazer encerram na próxima semana

A Prefeitura informa que as inscrições para o II Festival Estudantil para escolas públicas e particulares do município, se encerram terça-feira, 3 de abril.

As categorias são: Pré-mirim, alunos de 9 a 11 anos; Mirim, alunos de 12 a 14 anos; e infantil, alunos de 15 a 17 anos. As modalidades individuais são: atletismo, damas, judô, natação, tênis de mesa e xadrez. Já as modalidades coletivas são: basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

Os alunos interessados em participar do festival, devem conversar com seus professores para que eles realizem o cadastro das equipes na sede da SEMJEL.

O II Festival Estudantil de Esporte e Lazer de Bragança Paulista é viabilizado pelas Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL) e Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Diretoria de Ensino.

A SEMJEL está localizada na Avenida dos Imigrantes, nº 3237, Lavapés. Mais informações pelo telefone: (11) 4033-6667.