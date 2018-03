Campeonato de Menores é definido entre Prefeitura e LBF

Na última semana a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL, realizou uma reunião para definir o Campeonato de Menores de Futebol 2018. A competição é organizada pela Liga Bragantina de Futebol (LBF), em parceria com a Prefeitura, com o objetivo de retornar o campeonato amador à cidade.

Foi definido que as primeiras competições com as equipes filiadas à LBF serão, simultaneamente, das categorias Sub-17 e Sub-20. Nessa última categoria, os jogadores serão avaliados com a possibilidade de formarem uma equipe que representará Bragança nos jogos regionais, em Santa Barbara d’Oeste, em junho.

O presidente da Liga, Rubens Russo Júnior, apresentou a proposta da competição e estipulou o prazo até 11 de abril para que as equipes confirmem a participação no evento, pois no dia 12 será feita outra reunião para definir o regulamento, formato de disputa e número oficial de times que disputarão em cada modalidade.

O secretário municipal da Juventude, Esporte e Lazer, Carlos Alberto de Souza, disse que a Administração Municipal está trabalhando para a realização do campeonato de menores de futebol, e que em breve haverá mais reuniões para as categorias Sub-09, Sub-11, Sub-13 e Sub-15, de acordo com as competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol.