Reapresentação do elenco é adiada para segunda-feira

O Clube Atlético Bragantino, que estava com a reapresentação marcada para quarta-feira, 28, divulgou nova data para o fim do mistério, na segunda-feira, 2. O clube tomou esta decisão para aumentar o período de descanso dos atletas e para ter mais tempo para fechar negociações.

Para o portal Globo Esporte, o diretor de futebol Clayton Vieira disse que a maioria dos jogadores que disputaram o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil permanecerão com o clube. A lista dos que permanecerão ainda não foi divulgada, o clube deverá ter ao menos seis reforços pontuais.

“O time estava em duas competições. Foram 18 jogos seguidos. Como vai permanecer a maioria do elenco, decidimos dar um descanso maior. Temos também essa semana para definir algumas situações. Daí voltamos na segunda-feira e teremos duas semanas para a estreia na Série C – disse Clayton Vieira em entrevista por telefone ao GloboEsporte.com.

Clayton também disse que os atletas receberam muitas propostas depois que o time chegou às quartas de final, mas que o presidente Marco Chedid está oferecendo todo suporte para tentar segurar os jogadores e fortalecer o elenco. “Sabemos que a Série C será um campeonato difícil, mas nosso objetivo é conquistar o acesso”, disse à emissora.