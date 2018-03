Município traça roteiro turístico para visitações

No sábado, 24, cerca de 90 pessoas de diversos lugares de São Paulo estiveram no município para um encontro promovido por uma agência de turismo em parceria com a AFPESP (Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo). A excursão conheceu uma das mais tradicionais culturas da cidade, o café. Na Fazenda Boa Esperança, puderam ter contato com o procedimento de plantação, colheita e manuseio do café. Conheceram a escola rural, a colônia e árvores antigas, conservadas desde a época da construção do estabelecimento, no século XIX.

Na sequência, estiveram no Estádio Nabi Abi Chedid, conheceram a represa do Jaguari – Jacareí que integra o sistema Cantareira e foram recepcionados pela Orquestra Violeiros do Rio Jaguari. No local, puderam também saborear a tradicional linguiça bragantina e a pinga Busca Vida. Para encerrar o passeio, a excursão esteve no Lago do Taboão, um dos postais da cidade.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ressalta que apoia os passeios turísticos que acontecem pela região e passam cidade. O objetivo é divulgar os atrativos, a beleza e história da cidade dando apoio no roteiro turístico e locais visitados.