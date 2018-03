Encenação da Paixão de Cristo acontecerá no Matadouro

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio da Paróquia Vila Maria, informa que no sábado, 31, às 20h, haverá a encenação da Paixão de Cristo, na Praça Coronel Jacinto Osório, bairro do Matadouro.

Para viabilizar o projeto, de caráter experimental, os atores que atuarão no espetáculo são os alunos da Cia de Teatro e Terapia, que oferece aulas gratuitas à população em parceria com a Prefeitura.

Devido ao cancelamento da encenação da Paixão de Cristo, que era realizada tradicionalmente no Parque dos Estados, a administração informa estar realizando esse projeto piloto com os alunos do 1º módulo das aulas de teatro.