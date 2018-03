Autismo, segurança e convênios foram assuntos na sessão

A sessão de terça-feira, 27, da Câmara Municipal, teve participação de Clélia de Oliveira Santos, vice- presidente da Associação de Mães e Pais de Autistas- AMADA, para falar sobre a Semana Municipal da Conscientização do Autismo que começa na segunda-feira, 2. Ela destacou que ainda há muito preconceito em Bragança e que as situações constrangedoras relacionadas aos autistas são muitas. Emocionada, Clélia destacou que os autistas precisam de ajuda em todos os setores, mas principalmente na saúde, educação e transporte. Hoje a AMADA atende cerca de 40 famílias de autistas em Bragança.

Em seguida os vereadores utilizaram a tribuna para fazer pedidos ao Executivo e reclamar de diversas situações. Entre elas, a possível perda de verba do deputado federal Paulinho da Força (SD) que destinou cerca de R$4 milhões para instalação de um Mercado Municipal na Zona Norte. Segundo debatido na sessão, a culpa seria de Cristian Conte, responsável pelo setor de convênios e liberação de documentos da Prefeitura.

Também pediram sinalização de solo nos cruzamentos do bairro Jardim Águas Claras; melhorias na Rodovia Capitão Bardoíno, como lombadas e sinalização, na altura do bairro Jardim São Miguel, onde crianças andam a pé para frequentar as escolas.

Em relação a segurança pública, lamentaram que nos próximos dias apenas uma viatura da Polícia Militar fará o policiamento ostensivo na cidade, enquanto o ideal seria de oito a 10 viaturas. Disseram ainda da ronda escolar que não tem acontecido nas portas das escolas estaduais, onde há registros de brigas e tráfico de drogas. De acordo com balanço apresentado pela Câmara, somente em janeiro e fevereiro, foram 17 roubos de veículos e 58 roubos diversos, além dos que não são registrados pelas vítimas.

Por fim, os vereadores cobraram mais transparência em relação a arrecadação do ISS referente a Expoagro e Festa do Peão, que começam na próxima semana no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta).

A próxima sessão acontecerá na terça-feira, 3 de abril, mas a pauta ainda não foi divulgada.