Governador e deputado Edmir acompanham início de obras da perimetral em Itatiba

O governador Geraldo Alckmin, deputado estadual Edmir Chedid, prefeito Jesus Chedid e vice Amauri Sodré acompanharam na terça-feira, 27, o início das obras da Perimetral de Itatiba, nova rodovia que será responsável por retirar o fluxo de veículos pesados de dentro da cidade, permitindo a ligação direta entre as rodovias D. Pedro I (SP-065), Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063). “É uma obra estratégica para Itatiba e região, porque promove o entroncamento entre três estradas e tira o trânsito de dentro da cidade. Vai melhorar a logística, atrair empresas, gerar empregos e trazer desenvolvimento”, disse o governador.

Realizadas pela concessionária Rota das Bandeiras em cumprimento ao contrato do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, as intervenções irão levar o tráfego rodoviário para fora da zona urbana do município.

Com investimento de R$ 123,2 milhões, as obras consistem na implantação de 8,2 km de rodovia, iniciando na interseção da SP-360 com a SP-063, além de 1,8 km de melhorias na SP-063 até o entroncamento com a SP-065. A via principal consiste em duas pistas separadas por barreira rígida dupla e canteiro central, além de acostamento e refúgio. Serão implantadas três passagens inferiores e uma passagem superior, uma via local, além de dois postos de pesagem móvel e um Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). As obras irão gerar 720 empregos diretos e indiretos, representando desenvolvimento significativo para a economia da região.

BRAGANÇA- A obra ainda não contempla a Rod. Alkindar Monteiro Junqueira (SP-063) conforme promessa do governo do Estados há anos. A rodovia tem histórico negativo em relação a acidentes, inclusive com diversas mortes. A duplicação da pista continua sendo aguardada pela população.

REGIÃO- Na região de Campinas, 60 prefeituras foram beneficiadas com R$ 174,5 milhões em repasses provenientes do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS-QN), que incide sobre as tarifas de pedágio, no ano de 2017. O valor é maior em relação ao arrecadado no ano anterior, que foi de R$ 161,7 milhões. O ISS que incide sobre as tarifas de pedágio tem configurado importante recurso para os 262 municípios atravessados por 8,3 mil quilômetros de rodovias estaduais paulistas sob concessão. Balanço da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) mostra que em 2017 o repasse total atingiu R$ 509,4 milhões, R$ 39 milhões a mais que em 2016, quando as prefeituras arrecadaram com o imposto R$ 470,1 milhões. Nos últimos dez anos já foram entregues às prefeituras R$ 3,9 bilhões.