Plano Diretor: Ausência de interessados fará prefeito nomear membros do Concidade

Conforme a Gazeta Bragantina informou na edição de terça-feira, 27, o mandato dos membros do Conselho Municipal da Cidade e de Política Urbana – CONCIDADE vencerá sábado, 31 de março. O atual presidente do é Sérgio Ferrara.

Com isso, a Prefeitura divulgou por meio da Imprensa Oficial, o edital com a descrição de segmentos da sociedade organizada integrantes do conselho, para que indicassem até a semana passada seus representantes para disputar cadeira no próximo mandato, perfazendo 27 titulares e 27 suplentes.

Porém, até o prazo estabelecido, apenas oito entidades protocolaram nomes. Devido a falta de interesse, o regimento interno do conselho permite que, em caso de não indicações, o prefeito deve nomear os conselheiros.

A GB entrou em contato com o gabinete do prefeito Jesus Chedid, que informou publicar nos próximos dias decreto com os nomes dos membros.

A Prefeitura disse também que tem pressa em revisar o Plano Diretor do Município e que por isso não deve estender o prazo para a indicação das entidades.

O Plano Diretor do município é o instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados. A legislação determina que a revisão do Plano Diretor seja feita a cada seis anos. No caso de Bragança a revisão deveria ter sido feita em 2013. Durante gestão do ex-prefeito Fernão Dias da Silva Leme (PT) foi feita uma tentativa de revisão do Plano Diretor, mas por ser apenas superficial e com revisões pontuais, teve intervenção do Ministério Público e a revisão foi rejeitada pela Câmara Municipal.

As oito entidades que protocolaram interesse foram: Universidade São Francisco, Associação Bragantina de Combate ao Câncer, Ordem dos Advogados do Brasil, Centro das Indústrias do Estão de São Paulo, Associação dos Contabilistas, Associação dos Amigos e Moradores das Colinas de São Francisco, Associação do Residencial San Vitale e Sindicato dos Bancários de Bragança e Região.

COMISSÃO- Os membros da Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor e Código de Urbanismo, por parte da Prefeitura, voltaram ao trabalho neste mês e é formada pelos secretários municipais de Planejamento, Marcelo Alexandre Soares, Presidente da Comissão; Assuntos Jurídicos, Tiago José Lopes; Especial de Gabinete, Jocimar Bueno do Prado; chefe da Divisão de Obras, Engenheiro Civil Luiz Roberto Liza Sanches; Meio Ambiente, Alexsandro de Morais, e Mobilidade Urbana, Manoel Botelho.

Os trabalhos da comissão ficaram suspensos por quatro meses por causa de uma liminar concedida a pedido da promotora Kely Cristina Alvares Fedel. “O projeto com a revisão já deveria ter chegado à Câmara Municipal e talvez até estaria aprovado e em fase de desenvolvimento. A partir de agora não perdoaremos atrasos, ausências, faltas e nem a omissão de entidades como por exemplo a Energisa, concessionária de fornecimento de energia elétrica, que não atende aos nossos convites. Nestes casos tomaremos medidas mais radicais”, disse o secretário municipal Marcelo Soares.